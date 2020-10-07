Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила зізнанням, поділившись сміливими фото

Про це пише Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Балерина розмістила в соцмережі дві фотографії. На одній з них зірка стоїть на тлі розкішного інтер'єру і тримає в руках величезного кота. На Анастасії короткі білі трусики і блузка без рукавів.

На другому знімку Волочкова сіла на диван, але кота з ручок не випускає. Настя вирішила посадити його на "найцікавіше місце". Знаменитість витягнула до об'єктива безкінечні ноги і загадково посміхається.

"Я дуже люблю радіти і посміхатися!😊 На щастя, зараз мені навіть привід не потрібен, тому, що він є! Це щастя, коли є любов🙏❤️🔥 коли кожен день засинаєш і прокидаєшся з коханою людиною.😊 А наш котик Лаккі береже від будь-якого негативу😊 я всім бажаю любити і бути коханими.🙏 😊 ❤ ️ 🦢 ", – підписала знімки Волочкова.

Примітно, що зірка закрила можливість коментувати свої фотографії, очевидно побоюючись нарватися на критику хейтерів. Тому, шанувальники змогли обмежитися лише лайками, якими висловили свою прихильність до знаменитості. За неповних 40 хвилин такі виявилося більше тисячі.

До цього ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова продемонструвала, чим радує коханого чоловіка. Скандальна знаменитість позувала на сходинках особняка, задерши ногу на ковані перила. Для такого перформансу вона вбралася в екстремальну чорно-білу піжаму, напівпрозорі мережива практично оголили її стегна. Анастасія Волочкова однією рукою взялася за щиколотку, а іншу з посмішкою помістила на пояс. Вона також зізналася, що з самого ранку зважилася на таку витівку зі шпагатом заради нареченого.

Також ми повідомляли, що Анастасія живе в досить великому і облаштованому всіма зручностями будинку. При цьому у неї є навіть свій невеликий домашній театр. Там вона виступає для дітей, часто показує, як тренується і веселиться з близькими і таємним коханим.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми: "своє місце в цирку".

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