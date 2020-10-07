Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила признанием, поделившись смелыми фото

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Балерина разместила в соцсети две фотографии. На одной из них звезда стоит на фоне роскошного интерьера и держит в руках огромного кота. На Анастасии короткие белые трусики и блузка без рукавов.

На втором снимке Волочкова уселась на диван, но кота из рук не выпускает. Настя решила посадить его на "самое интересное место". Знаменитость вытянула к объективу беспонечные ноги и загадочно улыбается.

"Я очень люблю радоваться и улыбаться!😊 К счастью, сейчас мне даже повод не нужен, потому, что он есть! Это счастье, когда есть любовь🙏❤️🔥 Когда каждый день засыпаешь и просыпаешься с любимым человеком.😊 А наш котик Лакки бережёт от любого негатива😊 Я всем желаю любить и быть любимыми.🙏😊❤️🦢", – подписала снимки Волочкова.

Примечательно, что звезда закрыла возможность комментировать свои фотографии, очевидно опасаясь нарваться на критику хейтеров. Поэтому, почитатели смогли ограничиться лишь лайками, которыми выразили свою привязанность к знаменитости. За неполных 40 минут таковы оказалось более тысячи.

До этого мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, чем радует любимого мужчину. Скандальная знаменитость позировала на ступеньках особняка, задрав ногу на кованные перила. Для такого перформанса она нарядилась в экстремальную черно-белую пижаму, полупрозрачные кружева практически обнажили ее бедра. Анастасия Волочкова одной рукой взялась за щиколотку, а другую с улыбкой поместила на пояс. Она также призналась, что с самого утра решилась на такую выходку со шпагатом ради жениха.

Также мы сообщали, что Анастасия живет в достаточно большом и обустроенном всеми удобствами доме. При этом у нее есть даже свой небольшой домашний театр. Там она выступает для детей, часто показывает, как тренируется и веселится с близкими и тайным возлюбленным.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

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