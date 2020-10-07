Молода дружина і помічниця російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова відверто відповіла на запитання своїх шанувальників
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина вирішила відповісти на найцікавіші питання, які поставили їй фоловери в сторіс. Багато питань стосувалися стилю і смаків Тетяни, але було також чимало питань з приводу новонародженого сина Вагана.
"Яку б професію ви хотіли б для сина в майбутньому?",- запитують підписники.
"Боже боронь мене від таких хотілок! Дитина-це людина зі своїми бажаннями і намірами. Виросте розбереться. Йому вибирати ким стати в цьому житті і як його прожити. А я завжди поруч. Все, що в моїх силах зроблю", - зазначила Брухунова.
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Шанувальники поцікавилися, як Тетяна бореться з недосипом, на що жінка відповіла: «мені, мабуть, пощастило. Син спить всю ніч!».
Але найбільше шанувальників вразила відповідь на питання про другу дитину.
"Дочку?",- запитав хтось із читачів.
"На все воля Божа", - загадково відповіла Тетяна.
Раніше ми писали, що Тетяна Брухунова вийшла на роботу майже відразу після народження сина. Вона зазначила, що у неї немає можливості сидіти в декреті. Варто відзначити, що виглядає після пологів Тетяна чудово.
Нагадаємо, що Тетяна Брухунова зірвалася на публічну лайку: "вам тут показати, як я памперс міняю?".
Як повідомляла Politeka, Тетяна Брухунова не витримала публічної прочуханки: "зашкалює від таких...".
Також Politeka писала, що новонародженого сина старого Петросяна сховали від бездітної Степаненко:"боявся, щоб...".