Молодая жена и помощница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова откровенно ответила на вопросы своих поклонников

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка решила ответить на самые интересные вопросы, которые задали ей фолловеры в сторис. Многие вопросы касались стиля и предпочтений Татьяны, но было также немало вопросов по поводу новорожденного сына Вагана.

«Какую бы профессию вы хотели бы для сына в будущем?», - спрашивают подписчики.

«Боже упаси меня от таких хотелок! Ребенок – это человек со своими желаниями и намерениями. Вырастет разберется. Ему выбирать кем стать в этой жизни и как ее прожить. А я всегда рядом. Все, что в моих силах сделаю», - отметила Брухунова.

Поклонники поинтересовались, как Татьяна борется с недосыпом, на что женщина ответила: «Мне, видимо, повезло. Сын спит всю ночь!».

Но больше всего поклонников впечатлил ответ на вопрос о втором ребенке.

«Дочку?», - спросил кто-то из читателей.

«На все воля божья», - загадочно ответила Татьяна.

Ранее мы писали, что Татьяна Брухунова вышла на работу почти сразу после рождения сына. Она отметила, что у нее нет возможности сидеть в декрете. Стоит отметить, что выглядит после родов Татьяна превосходно.

Напомним, что Татьяна Брухунова сорвалась на публичную ругань: "Вам здесь показать, как я памперс меняю?".

Как сообщала Politeka, Татьяна Брухунова не выдержала публичной порки: "Зашкаливает от таких...".

Также Politeka писала, что новорожденного сына престарелого Петросяна спрятали от бездетной Степаненко: «Боялся, чтобы…».