75-річний Євген Петросян ховав свого новонародженого сина від колишньої дружини

Таку думку "Комсомольській правді" висловив сатирик Леонід Натапов. За його словами, гуморист не хотів, щоб Олена Степаненко дізналася про народження дитини в невідповідний момент.

"Євген Ваганович не хотів наврочити своє щастя, боявся, щоб його колишня дружина Олена Степаненко, з якою вони як і раніше ділять в суді свої мільярдні статки, дізналася про цю дитину завчасно",-пояснив Натапов.

За його словами, Степаненко важко пережила цю новину, адже вона після розлучення залишилася одна. Дітей, як відомо, у артистки немає. Сатирик вважає, що молода дружина Петросяна боялася, що Степаненко їй позаздрить по-жіночому. Саме тому сина ховали у її мами в Тулі, поки він не підріс.

Крім цього, сатирик розповів, що статки Петросяна дозволяють утримувати персонал, тому за хлопчиком доглядають няні.

Додамо, що досі невідомо, чи народжувала Тетяна сама або пара скористалася послугами сурогатного материнства. Навіть близькі друзі гумориста не бачили її вагітною. Більш того, в московських пологових будинках немає запису про хлопчика. Значить, Ваган з'явився на світ в іншому місці. У ЗМІ не виключають, що і народжувати Тетяна могла в Тулі.

Нагадаємо, що Тетяна Брухунова вивалила скандальну правду:"не найпростіший час".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Брухунова козирнула стрункою фігурою по дорозі на роботу:"немає можливості сидіти в декреті".

Також Politeka писала, що Тетяна Брухунова зірвалася на публічну лайку: "вам тут показати, як я памперс міняю?".