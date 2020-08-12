Популярна модель Хайді Клум, яка раніше була одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, влаштувала неймовірну зйомку під водою

Як передає Politeka.net, відео зі зйомки з'явилося у красуні в Instagram. Хайді одягла костюм русалки і вляглася у ванну. У неї був лускатий топ і хвіст. Ніжки моделі були туго стягнуті хвостом, а верхня частина тіла залишилася практично оголеною.

Варто відзначити, що Клум поділилася досить кумедним відео. Вона показала закулісся зйомки, яка проходила не дуже просто. Красуні далеко не з першого разу далося плавання під водою з хвостом. Їй довелося повторювати кілька дублів, щоб вийшло проплисти красиво. Вона пірнала під воду і не могла впоратися з керуванням, вспилвая назовні.

"Практика веде до досконалості! Спасибі leniklum за те, що ти відмінний режисер, режисер і чирлідер», - підписала відео зірка.

Судячи з підпису до відео, Хайді знімала її старша дочка Хелен Клум. Напевно і молодий чоловік зірки брав участь у цій зйомці.

Як відомо, минулого року 47-річна Хайді вийшла заміж за 30-річного музиканта Тома Кауліца. На спільних фото Хайді і її молодий чоловік виглядають щасливими. Нещодавно вони відзначили першу річницю спільного життя.

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