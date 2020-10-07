Молодша сестра актриси Христини Асмус Карина розпалила публіку пікантними кадрами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому сфотографувала своє тіло в нижній білизні.

Красуня була одягнена в рожевий топ, який ледь прикрив груди дівчини. Внизу виднілися чорні трусики. В руках дівчина тримала стаканчик з кавою. На фото можна розгледіти ідеальну фігурку Карини, спокусливі вигини і соковиті місця.

Як відомо, Карина-молодша сестра Христини. У родині є ще дві старші сестри. Карина, на відміну від Христини, не стала кидати спорт, яким займалася з дитинства. Вона є заслуженим майстром спорту з гімнастики. Працює Карина персональним фітнес-тренером. Як розповідала сама Карина, її зріст всього лише 150 сантиметрів.

Раніше ми писали, що Карина Асмус показала свою спортивну фігуру на тренуванні. Дівчина була одягнена в тісний топ і обтягуючі лосини. Вона показала шанувальникам забійне тренування на ноги. Виглядала красуня неймовірно.

Варто відзначити, що з Кариною Христина з'являється на людях частіше, ніж з іншими сестрами. Втім, не так давно Асмус опублікувала рідкісне фото, на якому зібрала всіх сестер.

Нагадаємо, що невгамовна Асмус після розлучення з Харламовим приголомшила провокаційним виглядом:"а без одягу краше".

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус приголомшила видом зі спущеними штанами і пляшкою в руках: "зміна завершена!".

Також Politeka писала, що Христина Асмус в прозорій білизні приголомшила відвертими позами: "Російська Шерон Стоун".