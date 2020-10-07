Младшая сестра актрисы Кристины Асмус Карина разгорячила публику пикантными кадрами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором сфотографировала свое тело в нижнем белье.

Красотка была одета в розовый топ, который едва прикрыл грудь девушки. Внизу виднелись черные трусики. В руках девушка держала стаканчик с кофе. На фото можно рассмотреть идеальную фигурку Карины, соблазнительные изгибы и сочные места.

Как известно, Карина - младшая сестра Кристины. В семье есть еще две старших сестры. Карина, в отличие от Кристины, не стала бросать спорт, которым занималась с детства. Она является заслуженным мастером спорта по гимнастике. Работает Карина персональным фитнес-тренером. Как рассказывала сама Карина, ее рост всего лишь 150 сантиметров.

Ранее мы писали, что Карина Асмус показала свою спортивную фигуру на тренировке. Девушка была одета в тесный топ и обтягивающие лосины. Она показала поклонникам убойную тренировку на ноги. Выглядела красотка невероятно.

Стоит отметить, что с Кариной Кристина появляется на людях чаще, чем с другими сестрами. Впрочем, не так давно Асмус опубликовала редкое фото, на котором собрала всех сестер.

Напомним, что неугомонная Асмус после развода с Харламовым ошеломила провокационным видом: "А без одежды краше".

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус огорошила видом со спущенными штанами и бутылкой в руках: «Смена окончена!».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус в прозрачном белье ошеломила откровенными позами: "Русская Шэрон Стоун".