Скандальна російська актриса Христина Асмус спантеличила шанувальників, показавшись в екстремально відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, новий знімок знаменитості з'явився на її сторінці в Instagram.

"На цих зйомках я зрозуміла, що навіть не уявляла до цього, що таке важко... 🤪 🙈 Але коли тебе оточують приголомшливі і нахрен божевільні люди, професійні і мега фанати своєї справи, не страшно взагалі нічого!!" - підписала знімок Христина.

Відзначимо, що на фотографії Христина одягнена в трико тілесного кольору, яке чільно облягає струнке тіло співачки, вигідно підкреслюючи кожен чуттєвий вигин її спокусливої фігури.

На голові у зірки – дві "гульки", актриса використовувала яскравий макіяж, особливо виділяється колір помади на губах дівчини.

Шанувальники моментально відреагували на новий пост знаменитості, поставивши лайки і залишивши різноманітні коментарі: від хвалебних до уїдливих.

"🔥 🔥 🔥Ха ХА Хей Привіт хлопці ❤ ️ Леді Гага яка мила Христина!!!) 💥 🔥 без вас Це шоу зазнало б родзинку!!! Любимо!!!👐❤ Образ приголомшливий у вас🔥🔥🌹🌹🌹🌹🌹 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Strepitosa! Приголомшлива!😍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Ось це зачіска 😄 а макіяж класний 👏 яка зайка ️ ️ Кристина Христина, ви красуня.Яскрава, Сонячна, приваблива.Ви класна.Я сьогодні буду дивитися золото Геленджика.Я дуже люблю цю програму.☺ ️ ♥ ♥ ️ 😘 ",- написали вони.

Раніше ми писали, що аопулярная російська актриса Христина Асмус розповіла, через що їй доводиться сильно нервувати. Про це вона розповіла у себе в Instagram, супроводивши пост милим фото, на якому артистка позувала в світлих штанях і білій футболці.

"Я ненавиджу запізнюватися! Але у зв'язку зі специфікою професії і по 450 зйомок в день, репетицій, примірок, вистав і зустрічей в різних кінцях Москви...зі мною це відбувається регулярно", - зізналася зірка.

За її словами, вона все одно намагається не спізнюватися більш ніж на 10-15 хвилин. Але навіть в цьому випадку сильно переводить себе, після чого багато разів вибачається перед тими, кому довелося чекати. Асмус зізнається, що така звичка у неї ще зі школи, де потрібно було завжди приходити заздалегідь. Актриса також додала, що запізнення-це найгірше відчуття для неї.

За годину пост актриси зібрав майже 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу відгуків і власних думок на цей рахунок.

Нагадаємо, що Асмус після розлучення з Харламовим показала хижу натуру, ефектно присівши на камеру: «роздамо спеку!».

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