Скандальна російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно розлучилася з коміком Гаріком Харламовим, спантеличила зухвалим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала кадр зі зйомок шоу «Золото Геленджика», в якому вона знімалася близько місяця. Спочатку Христина опублікувала фото в профілі, після чого доповнила кадром, зробленим вже після зйомок.

На фото Христина при повному параді сиділа навпочіпки з пляшкою в руках. Вона дивилася в камеру, але погляд шанувальників був прикутий до її спущених штанів. Судячи з фото, Асмус встигла наполовину роздягнутися, перш ніж зробити це фото. Через позу, яку прийняла актриса, стало видно її невеликий животик.

"Всім спасибі! Зміна завершена", - жартівливо підписала актриса знімок.

Як відомо, під час зйомок в шоу «Золото Геленджика» актриса встигла змінити кілька яскравих образів. Їй приміряли різні перуки і різноманітні красиві костюми. Сама актриса зізнається, що з передчуттям чекала кожен день, щоб дізнатися, який образ у неї буде в цей раз.

Раніше ми писали, що Христина Асмус здивувала появою з незвичайною зачіскою. Крім фільмів і шоу Христина активно грає в театрі. Це фото було зроблено відразу після однієї з її вистав.

Нагадаємо, що відверта Христина Асмус зізналася, що регулярно виводить її з себе: «я ненавиджу...».

Як повідомляла Politeka, невгамовна Асмус після розлучення з Харламовим приголомшила провокаційним виглядом:"а без одягу краше".

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