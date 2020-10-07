32-річна актриса Христина Асмус розпалила публіку пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram трейлер до фільму "Китобій" з її участю (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Христина зіграла веб-модель, що пропонує "дорослі" втіхи онлайн.

"Ооооо!!!! Трейлер нашого фільму "Китобій"!!! 💥 Тріумфатор Венеціанського кінофестивалю та Кінотаврі! 🏆 Фільм, який створювався майже 10 років!!!! 😳", - з гордістю підписала відео Асмус.

На кадрах розкріпачена блондинка постала в прозорій білій нижній білизні у відвертих позах: Христина розставила ніжки та гладила себе руками і заграваюче дивилася в камеру.

Публіка не змогла пройти повз цієї "полунички": одні користувачі залишилися в захваті, інші ж пожурили Асмус, що, мовляв, наступає на ті ж граблі, що і з гучним фільмом "Текст", де також знялася у відвертих сценах.

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"Дуже красива дівчинка 🔥"

"Ай.. Що то буде) здається я знову буду плакати 🤔... Кріс красуня)"

"Ой Христина знову вам посиплеться тонна повідомлень в стилі "ви ж мати" 😂 😂 😂 "

"Знову в трусах 😂"

"Кріс, Російська Шерон Стоун, молодчинка, незважаючи на весь хейт після "Тексту" - Шерон Стоун ніколи б не погодилася в такій вульгарності як "Текст" зніматися".

"І нічого в цьому такого, те, що красива дівчина показує своє красиве тіло, значить вона може дозволити собі мати таке тіло) 🔥 😍 "

"видно, що фільм начебто з замахом на глибокий, але навіщо вас знову в такому світлі🤦"

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Трейлер нашего фильма «Китобой»!!! 💥 Триумфатор Венецианского кинофестиваля и Кинотавра! 🏆 Фильм, который создавался почти 10 лет!!!! 😳 Фильм, в котором главные роли исполнили непрофессиональные актёры (режиссер нашёл мальчишек в интернате в посёлке на Чукотке) 🖖🏻 Фильм, за который 17-летний Вовка из Чукотки получил лучшую мужскую роль на Кинотавре!!! ☄️ А режиссер-дебютант лучшую режиссуру!! 👏🏻 Также «Китобой» вошёл в тройку фильмов, набравших максимальный балл от зрителей на Кинотавре! 🚀 С 8 октября во всех кинотеатрах!!!!!!!! 🍿 ❗️❗️❗️ А 9 октября в Москве состоится специальный показ, после которого мы с режиссером @philipp_yuryev и продюсером Алексеем Учителем обсудим кино и ответим на все ваши вопросы 🗯 ❗️❗️❗️ Модератор встречи: кинокритик Антон Долин Билеты уже доступны по ссылке в шапке профиля! 💣🔥

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