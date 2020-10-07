32-річна актриса Христина Асмус розпалила публіку пікантними кадрами
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram трейлер до фільму "Китобій" з її участю (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Христина зіграла веб-модель, що пропонує "дорослі" втіхи онлайн.
"Ооооо!!!! Трейлер нашого фільму "Китобій"!!! 💥 Тріумфатор Венеціанського кінофестивалю та Кінотаврі! 🏆 Фільм, який створювався майже 10 років!!!! 😳", - з гордістю підписала відео Асмус.
На кадрах розкріпачена блондинка постала в прозорій білій нижній білизні у відвертих позах: Христина розставила ніжки та гладила себе руками і заграваюче дивилася в камеру.
Публіка не змогла пройти повз цієї "полунички": одні користувачі залишилися в захваті, інші ж пожурили Асмус, що, мовляв, наступає на ті ж граблі, що і з гучним фільмом "Текст", де також знялася у відвертих сценах.
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"Зачепив, щось в стилі Балабанова👍треба глянути" - "я б сказала в стилі Бикова більше. Головне що в головній ролі не Шведов)"
"Дуже красива дівчинка 🔥"
"Ай.. Що то буде) здається я знову буду плакати 🤔... Кріс красуня)"
"Ой Христина знову вам посиплеться тонна повідомлень в стилі "ви ж мати" 😂 😂 😂 "
"Знову в трусах 😂"
"Кріс, Російська Шерон Стоун, молодчинка, незважаючи на весь хейт після "Тексту" - Шерон Стоун ніколи б не погодилася в такій вульгарності як "Текст" зніматися".
"І нічого в цьому такого, те, що красива дівчина показує своє красиве тіло, значить вона може дозволити собі мати таке тіло) 🔥 😍 "
"видно, що фільм начебто з замахом на глибокий, але навіщо вас знову в такому світлі🤦"
Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.
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