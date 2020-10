View this post on Instagram

Трейлер нашего фильма «Китобой»!!! 💥 Триумфатор Венецианского кинофестиваля и Кинотавра! 🏆 Фильм, который создавался почти 10 лет!!!! 😳 Фильм, в котором главные роли исполнили непрофессиональные актёры (режиссер нашёл мальчишек в интернате в посёлке на Чукотке) 🖖🏻 Фильм, за который 17-летний Вовка из Чукотки получил лучшую мужскую роль на Кинотавре!!! ☄️ А режиссер-дебютант лучшую режиссуру!! 👏🏻 Также «Китобой» вошёл в тройку фильмов, набравших максимальный балл от зрителей на Кинотавре! 🚀 С 8 октября во всех кинотеатрах!!!!!!!! 🍿 ❗️❗️❗️ А 9 октября в Москве состоится специальный показ, после которого мы с режиссером @philipp_yuryev и продюсером Алексеем Учителем обсудим кино и ответим на все ваши вопросы 🗯 ❗️❗️❗️ Модератор встречи: кинокритик Антон Долин Билеты уже доступны по ссылке в шапке профиля! 💣🔥