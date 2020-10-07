У соцмережах з'явилося цікаве архівне фото української співачки Ані Лорак, яка живе і працює в Росії

Про це інформує Politeka з посиланням на одну з фан-сторінок знаменитості в Інстаграм.

Так, на знімку зображені 18-річна Кароліна, яка дуже скоро стане наймолодшою в історії народною артисткою України, яка сидить поруч зі своєю мамою Жанною.

Мама і дочка обіймаються, на їхніх обличчях – щасливі улибки, неозброєним оком помітно схожість осіб жінки і дівчини.

На знімку є деяка дивина - мати Ані Лорак сидить у футболці з коротким рукавом, сама співачка – в теплому зимовому светрі. Можна припустити, що фотографія зроблена відразу після того, як знаменитість приїхала в гості до своєї матері, а справа була взимку.

"Завжди приємно, коли тебе обіймає мама — неважливо, скільки тобі років", – сказано в підписі до фото.

Шанувальники по різному відреагували на це фото, деякі – позитивно, інші дорікають мамі Ані Лорак за те, що та свого часу віддала дочку в інтернат.

"Мама як дитина))) Лапушка!!!Мамина любов і мамині мрії творять справжні чудеса...А що ще попереду? Ще краще і неймовірніше... Так вона в інтернаті виросла. Яка мама??? Паскуда.віддала доцю в інтернат.а після усміхається? На маму схожа", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що відома українська співачка Ані Лорак показала себе і свою маму. На фото Лорак була в червоній сукні і з поясом на талії. Образ Кароліна доповнила сережками, а волосся залишила розпущеним. Поруч стояла мама співачки-Жанна. Вона була одягнена в чорну сукню, а образ доповнила великими намистами.

"Спасибі нашим матусям за життя. Бути мамою-це велика праця! Будьте здорові і улюблені, наші ангели-хранителі! З Днем Матері!",- написала Лорак.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Зі святом Вас Кароліна", " дуже красиві, З Днем матері!", "Спасибі вашій мамі за таку дочку. Здоров'я вам і довгих років життя", " у вас такі красиві і добрі очі. Довгих років життя вашій мамі і здоров'я", " які красиві! З Днем Матері, Каролін!", "Гени беруть своє".

Зазначимо, що Лорак деякий час жила в інтернаті. У матері Кароліни не було грошей і вона віддала середнього сина і майбутню співачку в дитбудинок.

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розповіла про плани в Україні. За її словами, вона хоче в найближчому майбутньому зробити тур по Україні. При цьому вона додала, що приїжджає на батьківщину досить часто, адже тут живе її сім'я.

"Я буваю в Україні досить часто і кожен раз отримую неймовірне задоволення, тому що тут живе моя сім'я, батьки, брати, багато близьких друзів", - розповіла співачка в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.

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