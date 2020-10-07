Українці намагаються ввезти в країну валюту навіть у коробках
Таку інформацію оприлюднила прес-служба ДПСУ.
Так, на кордоні спіймали громадянина України, який намагався провезти в країну картонні коробки, заповнені банкнотами.
У прес-службі ДПСУ зазначили, що інцидент стався вчора, 6 жовтня, на пункті пропуску "Шегині".
Фреймут не стрималася після нової нападки Кухар, в скандалі на "Танцях з зірками" новий поворот: "І взагалі, Катя..."
"Це Асмус за столом?": схудлого Гаріка Харламова в ресторані публічно осоромили
Ана Чері в червоному купальнику дала волю пристрасті біля басейну: "Намажте даму маслом"
Стрибок тарифів на комуналку, українців попередили, до чого готуватися: "До 25 жовтня ніхто..."
Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса «Мерседес», яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд. Попередньо, в коробках знаходилося понад 120 тис. фунтів стерлінгів", - йдеться в повідомленні прикордонників.
У прес-службі НБУ підкреслили, що минулого місяця встановили рекорд з купівлі долара.
За даними регулятора, придбали $1,437 млрд, що є абсолютним рекордом з початку 2020 року. При цьому продали українці $1,483 млрд, тобто продаж перевищив покупку на $136 млн .
Що стосується продажу доларів, то максимальні показники були зафіксовані в липні, а мінімальні - в квітні-травні 2020 року.
Додамо, що курс валют на сьогодні, 7 жовтня, був встановлений НБУ на наступному рівні:
$100 - 28,363 (-4 копійки в порівнянні з 6 жовтня)
100 євро - 33,48 (+8 копійок за день).
Нагадаємо, що новий обвал в обмінниках, курс долара готується здивувати українців
Як Politeka писала, що українці скуповують долари: що зараз діється в обмінниках і як зміниться курс найближчими днями.
Також Politeka повідомляла, що долар і євро доб'ють гривню, НБУ вразив українців рекордним курсом валют