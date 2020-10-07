Українці намагаються ввезти в країну валюту навіть у коробках

Таку інформацію оприлюднила прес-служба ДПСУ.

Так, на кордоні спіймали громадянина України, який намагався провезти в країну картонні коробки, заповнені банкнотами.

У прес-службі ДПСУ зазначили, що інцидент стався вчора, 6 жовтня, на пункті пропуску "Шегині".

Коробки з банкнотами виявили сьогодні в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса «Мерседес», яким повертався з-за кордону 36-річний українець. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд. Попередньо, в коробках знаходилося понад 120 тис. фунтів стерлінгів", - йдеться в повідомленні прикордонників.

У прес-службі НБУ підкреслили, що минулого місяця встановили рекорд з купівлі долара.

За даними регулятора, придбали $1,437 млрд, що є абсолютним рекордом з початку 2020 року. При цьому продали українці $1,483 млрд, тобто продаж перевищив покупку на $136 млн .

Що стосується продажу доларів, то максимальні показники були зафіксовані в липні, а мінімальні - в квітні-травні 2020 року.

Додамо, що курс валют на сьогодні, 7 жовтня, був встановлений НБУ на наступному рівні:

$100 - 28,363 (-4 копійки в порівнянні з 6 жовтня)

100 євро - 33,48 (+8 копійок за день).

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