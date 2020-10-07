Украинцы пытаются ввезти в страну валюту даже в коробках

Такую информацию обнародовала пресс-служба ГНСУ.

Так, на границе поймали гражданина Украины, который пытался провезти в страну картонные коробки, заполненные банкнотами.

В пресс-службе ГПСУ отметили, что инцидент произошел вчера, 6 октября, на пункте пропуска "Шегини".

Коробки с банкнотами обнаружили сегодня в пункте пропуска «Шегини» во время оформления микроавтобуса «Мерседес», которым возвращался из-за границы 36-летний украинец. Во время проверки документов водитель заметно волновался, поэтому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр. Предварительно, в коробках находилось более 120 тыс. фунтов стерлингов", - говорится в сообщении пограничников.

В пресс-службе НБУ подчеркнули, что в прошлом месяце установили рекорд по покупке доллара.

По данным регулятора, приобрели $1,437 млрд, что является абсолютным рекордом с начала 2020 года. При этом продали украинцы $1,483 млрд, т.е. продажа превысила покупку на $136 млн .

Что касается продажи долларов, то максимальные показатели были зафиксированы в июле, а минимальные - в апреле-мае 2020 года.

Добавим, что курс валют на сегодня, 7 октября, был установлен НБУ на следующем уровне:

$100 - 28,363 (-4 копейки в сравнении с 6 октября)

100 евро - 33,48 (+8 копеек за день).

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