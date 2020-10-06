Екс-солістка відомого російського групи "Срібло" Ольга Серябкіна підкорила шанувальників зухвалим образом

Зірка поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото співачка позувала на темному тлі в стильному брючному костюмі чорного кольору. Головною "родзинкою" образу красуні став розстебнутий піджак, під яким не виявилося нічого крім ліфчика.

Зірка без краплі сорому демонструє своє тіло в такому пікантному образі. На одному з фото Серябкіна кокетливо нагнулася, відставивши якнайдалі свою п'яту точку.

"Із закритими очима і відкритим серцем", - підписала кадри артистка.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Красуня", "Богиня", "Ух яка гаряча Оленька", "О боги просто нереальні фотки", "це занадто шикарно", "Стиль бомба", "а серце відкрите для всіх?", "Фотки відпад", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Серябкіна позувала в спідниці, піджаку і білизна. Верхню частину одягу красуня спочатку відчинила, а після цього і зовсім скинула, залишившись в ліфчику. Дівчина ефектно рухалася перед камерою і показувала всю свою суть. Кадри вийшли максимально гарячими і спокусливими.

"Відчуй мій стиль. Я транслюю вам свою енергію незалежності", - написала Ольга.

Фанати подивилися ролик більше 40 тисяч разів і написали коментарі.

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