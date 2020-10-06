"Это слишком шикарно"

Экс-солистка известной российской группы «Серебро» Ольга Серябкина покорила поклонников дерзким образом

Звезда поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото певица позировала на темном фоне в стильном брючном костюме черного цвета. Главной «изюминкой» образа красотки стал расстегнутый пиджак, под которым не оказалось ничего кроме лифчика.

Звезда без капли стеснения демонстрирует свое тело в таком пикантном образе. На одном из фото Серябкина кокетливо нагнулась, отставив как можно дальше свою пятую точку.

«С закрытыми глазами и открытым сердцем», - подписала кадры артистка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Красотка», «Богиня», «Ух какая горячая Оленька», «О боги просто нереальные фотки», «Это слишком шикарно», «Стиль бомба», «А сердце открыто для всех?», «Фотки отпад», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Серябкина позировала в юбке, пиджаке и белье. Верхнюю часть одежды красотка сначала распахнула, а после этого и совсем сбросила, оставшись в лифчике. Девушка эффектно двигалась перед камерой и показывала всю свою суть. Кадры получились максимально горячими и соблазнительными.

"Почувствуй мой стиль. Я транслирую вам свою энергию независимости", - написала Ольга.

Фанаты посмотрели ролик более 40 тысяч раз и написали комментарии.

Напомним, экс-солистка «Серебро» едва втиснула формы в корсет и засмущала рискованной позой: "Жар-птица".

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" поразила размером бюста в декольте до пупка: "Афродита из пены".

Также Politeka писала, что экс-"Серебро" с лифчиком напоказ завлекла своим бюстом и энергией: "Взрывать опять собралась?".