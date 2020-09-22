Відома українська шоувумен, травесті-діва Монро показала себе без одягу і розповіла про те, як змінилося її ставлення до слави

Артистка поділилася новим постом у своєму Instagram, розповівши про потаємні переживання. Про це пише Politeka.net.

Так, Монро згадала, як багато років тому прийшла до астролога і вирішила дізнатися, коли її чекає різкий стрибок популярності.

"Іра (астролог - прим. ред.) заглянула в зошит, трохи зам'явшись, мовила: все буде поступово і відповідно до вкладених сил і ресурсів. За моїм виразом обличчя було видно, що я не зовсім задоволена відповіддю", - зазначила Монро.

Вона розповіла, що в той період її сильно турбувала популярність. Втім, діва зізналася, що з часом це пройшло.

"Беручи участь в якому-небудь масштабно теле проекті або інтерв'ю, я чітко усвідомлюю, що я прийшла не за популярністю і увагою, як раніше лізла в кожну камеру, хоча увага лестить і радує, а просто, щоб знову і знову показати на своєму прикладі, що можливо бути собою в суспільстві, де бути собою все ще складно!",- підкреслила Монро.

Свій пост вона супроводила стильним чорно-білим знімком, на якому вона позує перед камерою абсолютно голою. Красуня впевнено сидить на стільці, прикриваючи найінтимніші місця.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"Ви така жіночна, я б на курси пішла до вас. Погляд, як рухається тіло, макіяж, вбрання", "шикарна", "Ну прям друга Мерилін Монро", "Оххх яка!", "Фото бомба! Ви прекрасні", - пишуть люди.

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