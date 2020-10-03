Травесті-діва Монро показала чарівному другу свої таланти на кухні

Як передає Politeka.net, шоувумен стала гостею кулінарного шоу і поділилася кадрами зі зйомок на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Вона зайнялася готуванням в блакитній сорочці і обтягуючих джинсах, поверх яких накинула темно-синій фартух. Волосся знаменитість залишила розпущеним, продемонструвавши пишну кучеряву зачіску.

В рамках шоу Монро зробила профітролі разом з блогером Олексієм Донцовим. Не обійшлося без пустощів: на одному зі знімків тревести-Діва схопила здивованого товариша за бородатий підборіддя, який широко розкрив рот з хижим поглядом на готову страву. На ще одному фото Монро притулилася спиною до Олексія, який млосно підморгнув, прикусивши язик.

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#ходімоїсти з моїм друзякою @dontsov.ua вже на YouTube каналі @ednist.info 😋 А ви вмієте готувати профітролі? Вони ж пухкенькі, кулеобразні еклери? Тісто одне й теж саме - заварне 🤗 Після зйомки я зрозуміла, чому еклери, зроблені вручну коштують, як шматочок моєї печінки 😆 Хоча, кожна якісна річ, зроблена власноруч - це завжди цінується і коштує більше, ніж промислові товари. Доречі, це перше повноцінне розважальне відео, де я розмовляю українською 💛💙 І мені знається, все вийшло дуже органічно. А вам як? Активне посилання в біо мого профілю 👆 чекаю на ваші коментарі. І ходімо вже їсти🤗 #невгамовнаМонро

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"А ви вмієте готувати профітролі? Вони ж пухкенькі, кулеобразні еклери? Тісто одне й теж саме - заварне 🤗
Після зйомки я зрозуміла, чому еклери, зроблені вручну коштують, як шматочок моєї печінки 😆 Хоча, кожна якісна річ, зроблена власноруч - це завжди цінується і коштує більше, ніж промислові товари. Доречі, це перше повноцінне розважальне відео, де я розмовляю українською 💛💙 І мені знається, все вийшло дуже органічно. А вам як? ",- поцікавилася Монро в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях поділилися емоціями від чергового шоу за участю зірки:

"Монро, вам дуже добре в сорочках. Такий свіжо-молодіжно-спортивний стиль. Раніше тільки легендарна сорочка в клітку"; "З Вами, Монро, будь Кіпіш перетворюється в розважальні шоу! ❤ ️ "; "Як завжди класна...🌹 🌹 🌹 "; "Дві профітрольки і мішок👍"; "дуже сподобалося".

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