Знаменита модель Сінді Кроуфорд вирішила згадати минуле в компанії своїх гарячих подружок по подіуму

Зірка 90-х поділилася вельми багатообіцяючим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Спекотна красуня опублікувала архівне фото, на якому вона позує в компанії інших легендарних моделей: Наомі Кемпбелл, Лінди Євангелісти і Крісті Тарлінгтон.

У підписі до фото Сінді анонсувала швидкий вихід їх нового спільного проекту під назвою «Супермоделі». Як розповіла красуня, він розповість глядачам про становлення тієї самої легендарної ери в модній індустрії.

На опублікованому фото чотири моделі позують на подіумі в коротких сукнях схожого фасону. Вільні спідниці, що розлітаються при ходьбі, дозволяють їм у всій красі продемонструвати свої ідеальні модельні ніжки. Образи всіх чотирьох моделей доповнюють типові укладання і макіяж того часу.

Шанувальники красунь не змогли стримати своїх захоплень і буквально засипали їх компліментами в коментарях.

"Кращі з кращих .... моделі 90-х були найкрасивішими жінками", "найкрасивіші", "ви всі виглядаєте чудово і не дуже худорляво! Я бачу красиві вигини. Дуже сподобалася епоха супермоделей!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кроуфорд опублікувала архівні знімки, де вона зовсім молода. На фото Кроуфорд позувала в компанії молодого чоловіка Ранде Гербера.

Красуня була в маєчці і джинсах, які відмінно підкреслили її фігуру. Декольте вбрання хоч і було вельми нескромним, все ж з нього нічого не "вистрибувало" і виглядало все досить скромно.

Нагадаємо, розкішна Сінді Кроуфорд подражнила апетитним видом поруч з Клаудією Шиффер.

Як повідомляла Politeka, Сінді Кроуфорд в безсоромній маєчці "осідлала" молодого красеня: "завжди красива...".

Також Politeka писала, що 19-річна дочка Кроуфорд скинула весь одяг, показавши молоде тіло у всій красі.