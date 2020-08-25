Популярная модель 90-х Синди Кроуфорд пленила сочным видом рядом с Клаудией Шиффер

Архивное фото двух невероятно популярных звезд появилось в Инстаграм у модели. На снимке девушки были еще совсем молоды. Они стояли в обтягивающих платьях, которые обтягивали их сочные формы. Девушки смеялись и выглядели очень счастливыми. Стоит отметить, что у Клаудии было впечатляющее декольте в платье, она была похожа на куклу Барби.

«Отправляю тебе сегодня любовь на день рождения, Клаудия Шиффер», - подписала фото Кроуфорд.

Как стало известно, легендарной немецкой модели сегодня исполнилось 50 лет. За 20 минут фото собрало более 30 тысяч лайков. В комментариях женщинам оставили массу приятных слов.

«Люблю вас! Вы - уникальные легенды модельного бизнеса! Таких, как ты, больше не будет! С Днем Рождения Клаудиа», «Эти ранние фото слишком милые. Сколько лет здесь было Клаудии», «С днем рождения королева!», «Культовые красавицы с удивительными сердцами! Уникальные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Синди показала себя и подружек в Париже. Красотка позировала в платье выше колена. Рядом можно увидеть две девушки, которые предстали в соблазнительных платьях. Красотки не стеснялись показать свою грудь, пока позировали перед объективом камеры.

Напомним, что дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для модного журнала, видно все: «Переплюнула даже мать».

Как сообщала Politeka, дочь Синди Кроуфорд пошалила с другом на кровати, распахнув рубашку: "Слишком красивы для этого мира".

Также Politeka писала, что дочь Синди Кроуфорд полностью разделась ради пикантной фотосессии: из одежды только ботфорты.