24-річна співачка Дуа Липа з Британії приголомшила новою фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці зірки в Instagram з'явилася ціла серія знімків з нової відвертої фотосесії. Дуа вбралася в дуже коротку блискучу сукню, що відкриває апетитні ноги і високі груди виконавиці.

На деяких фото поруч зі знаменитістю красивий темношкірий чоловік в яскравих щортах і світшоті, на ногах красеня – татуювання.

"За лаштунками", – підписала кадри знаменитість.

Шанувальники не пройшли повз свіжих фотографій красуні, відзначивши природну красу Ліпи і відвертість її вбрання.

Вони за неповних дві години поставили під фото майже мільйон лайків і написали безліч хвалебних коментарів.

Раніше ми писали, що 24-річна британська співачка Дуа Ліпа збентежила новою фотосесією. У Instagram зірки з'явилася серія фотографій з нової сміливої фотозйомки. Дуа була одягнена в дуже незвичайний наряд. На ній була одягнена футболка з вишеньками на місці грудей. На голові у артистки красувалася шапочка з тістечок з вишнями. В руках зірка теж тримала вишеньку. Липа відкрила рот, що додало кадру особливої пікантності.

"Знято дивовижним, веселим і легендарним фотографом # TimWalker для wmag", - підписала пост Дуа.

За день її фото зібрало майже 1,5 мільйона лайків. У коментарях зірці залишили масу приємних відгуків.

"Так добре, дитинко», «ти дивовижна», «одержима», «Люблю це», «Вау 2 фото», «смачні», «Королева», «така красива», "пишаюся тобою", - пишуть користувачі Мережі.

Дуа Ліпа готується презентувати ремікс на пісню "Levitating" за участю Мадонни і Міссі Елліотт. Днями артистка поділилася уривком з нового відео. На перших кадрах красуня постала лежить в траві з квітами в спокусливій позі. Артистка робила плавні рухи руками і стріляла оченятами.

Крім цього, нещодавно Дуа Ліпа поділилася спільним фото зі скандальною американською співачкою Майлі Сайрус, натякнувши на Дует.

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