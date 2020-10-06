Известная британская певица Дуа Липа сверкнула роскошным образом в компании горячей подружки

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала два видео, снятых в режиме бумеранга. На первом видео красотка сидела с девушкой. Они смотрели в кадр и позировали для видео. Подружка певицы улыбалась, а Дуа в привычной для себя манере показывала язычок.

На втором видео звезда сняла одну себя. Она посылала воздушный поцелуй своим поклонникам. Выглядело это соблазнительно.

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Стоит отметить, что выглядела Липа потрясающе. Она была одета в блестящее платье с глубоким декольте, которое переливалось на свету. Образ она дополнила тенями в цвет платья и нарощенными ресницами с блестящими камушками.

«Моя великолепная сестренка @charmladonna никогда не упускает ни одного трюка. Я знаю, что когда дело касается тебя, я в надежных руках! люблю тебя!», - подписала видео звезда.

За два часа пост певицы посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Это так прекрасно», «Космическая», «Ты очень красивая», «Моя любовь», «Дуа, ты самая красивая», «Лучший образ», «Ты как звезда с неба», - пишут пользователи сети.

Напомним, что роскошная Дуа Липа в сверкающем мини показала упругое тело во всей красе: кадры из закулисья.

Как Politeka писала, что страстная Дуа Липа покрасовалась в прозрачном наряде перед горячими красавцами: "Черт возьми!".

Также Politeka сообщала, что Дуа Липа взбудоражила размерами декольте, бюст чуть не выскользнул из платья: "Это успех!".