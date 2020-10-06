На это можно смотреть вечно

Известная британская певица Дуа Липа сверкнула роскошным образом в компании горячей подружки

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала два видео, снятых в режиме бумеранга. На первом видео красотка сидела с девушкой. Они смотрели в кадр и позировали для видео. Подружка певицы улыбалась, а Дуа в привычной для себя манере показывала язычок.

На втором видео звезда сняла одну себя. Она посылала воздушный поцелуй своим поклонникам. Выглядело это соблазнительно.

Стоит отметить, что выглядела Липа потрясающе. Она была одета в блестящее платье с глубоким декольте, которое переливалось на свету. Образ она дополнила тенями в цвет платья и нарощенными ресницами с блестящими камушками.

«Моя великолепная сестренка @charmladonna никогда не упускает ни одного трюка. Я знаю, что когда дело касается тебя, я в надежных руках! люблю тебя!», - подписала видео звезда.

За два часа пост певицы посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Это так прекрасно», «Космическая», «Ты очень красивая», «Моя любовь», «Дуа, ты самая красивая», «Лучший образ», «Ты как звезда с неба», - пишут пользователи сети.

Напомним, что роскошная Дуа Липа в сверкающем мини показала упругое тело во всей красе: кадры из закулисья.

Как Politeka писала, что страстная Дуа Липа покрасовалась в прозрачном наряде перед горячими красавцами: "Черт возьми!".

Также Politeka сообщала, что Дуа Липа взбудоражила размерами декольте, бюст чуть не выскользнул из платья: "Это успех!".