Известная британская певица Дуа Липа сверкнула роскошным образом в компании горячей подружки
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала два видео, снятых в режиме бумеранга. На первом видео красотка сидела с девушкой. Они смотрели в кадр и позировали для видео. Подружка певицы улыбалась, а Дуа в привычной для себя манере показывала язычок.
На втором видео звезда сняла одну себя. Она посылала воздушный поцелуй своим поклонникам. Выглядело это соблазнительно.
Ана Чери в красном купальнике дала волю страсти у бассейна: "Намажьте даму маслом"
"Непрофессионально и подло": обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей
Разгоряченная Деми Роуз в тесном купальнике затмила своим декольте подружку: «Я просто люблю…»
Брежнева устала молчать и выдала правду об изменах Меладзе: "Погуливать с Эрикой... спасибо, открыли глаза"
Стоит отметить, что выглядела Липа потрясающе. Она была одета в блестящее платье с глубоким декольте, которое переливалось на свету. Образ она дополнила тенями в цвет платья и нарощенными ресницами с блестящими камушками.
«Моя великолепная сестренка @charmladonna никогда не упускает ни одного трюка. Я знаю, что когда дело касается тебя, я в надежных руках! люблю тебя!», - подписала видео звезда.
За два часа пост певицы посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Это так прекрасно», «Космическая», «Ты очень красивая», «Моя любовь», «Дуа, ты самая красивая», «Лучший образ», «Ты как звезда с неба», - пишут пользователи сети.
Напомним, что роскошная Дуа Липа в сверкающем мини показала упругое тело во всей красе: кадры из закулисья.
Как Politeka писала, что страстная Дуа Липа покрасовалась в прозрачном наряде перед горячими красавцами: "Черт возьми!".
Также Politeka сообщала, что Дуа Липа взбудоражила размерами декольте, бюст чуть не выскользнул из платья: "Это успех!".