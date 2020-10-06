Ані Лорак в діловому образі показала себе за столиком ресторану і задумалася про зміну професії

Популярна українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У підписі до публікації Лорак розкрила себе з несподівано ліричної сторони і навіть зізналася, що замислюється про зміну професії.

"Сонце торкалося її обличчя, а вона подумки відлітала вдалину, купаючись в переливах своїх спогадів. Може, написати книгу?",- припустила співачка.

На фотографіях вона позує за столиком ресторану. На ній стильний чорний костюм, під який Лорак одягла тонку майку, яка помітно просвічує під сонячним світлом, демонструючи глядачам ліфчик співачки.

Шанувальники ані тут же почали коментувати знімки.

"Так, про ваше життя обов'язково пишіть. Я вас люблю з найпершої пісні", "ви неймовірно красива", "нудьгували за вами", "ідеальна", "Образ нереальний", "талія! Мрія всіх дівчат. Строгий стиль, але в поєднанні з твоєю посмішкою-чарівність", "шикарна Діва", "як завжди розкішна!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лорак показала себе без макіяжу.

Артистка опублікувала сторіз з різницею в годину, на яких похвалилася фігурою і зовнішністю в цілому.

Зірка зробила селфі в машині, продемонструвавши натуральну красу без краплі косметики. Лише темні брови виділялися на її обличчі.

Нагадавши, розповніла Ані Лорак здивувала безглуздими рухами перед публікою.

Як повідомляла Politeka, розповніла Лорак без макіяжу спробувала приховати зайве під масивною кофтою: "просто нічого собі...".

Також Politeka писала, що погладшала Лорак в тісній сукні з блискіток показала свою фігуру.