Украинская исполнительница Ани Лорак, которая строит карьеру в России, удивила новым образом

Так, на видео, которе разместила в Инстаграм одна из фан-групп звезды, певица исполняет свою известную песню "Сопрано", передает Politeka.

Судя по геотегу, поет она эту композицию со сцены в Москве, причем фанаты в зале активно поддерживают ее, подпевая вслед за Лорак.

"Невероятная энергетика🔥", – подписали ролик его авторы.

Отметим, что Ани одета в темные обтягивающие брюки и такой же темный пиджак. На ногах певицы - туфли на высоком каблуке.

Фанатов не оставила равнодушной эта публикация певицы, они оставили под видео комментарии и лайки. Однако, некоторым не понравился стиль Ани Лорак, а также ее движения на сцене. Некоторые даже сравнили ее с Буратино.

"И я дышу этим воздухом -это и есть счастье...Люблю 💕💞💝😘🤗🌹🌹🌹🔥 Буратино 💖💖💖💖", – написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙁𝙖𝙣 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝔸𝕟𝕚 𝕃𝕠𝕣𝕒𝕜❤︎ (@__ani_lorak_) 5 Окт 2020 в 12:53 PDT

Напомним, поклонники Ани Лорак заметили, что их кумир заметно набрал вес. Сама артистка позже прокомментировала это в своем интервью.

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом...", - сказала она.

Ранее мы писали, что Ани Лорак призналась, что в ближайшем будущем планирует сделать тур по Украине. При этом она добавила, что приезжает на родину довольно часто, ведь здесь живет ее семья.

Украинцы к такому заявлению Лорак отнеслись неоднозначно: некоторым понравилась такая идея, другим - нет.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.

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