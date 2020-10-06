17-річна мешканка Техасу (США), Макі Каррін, стала рекордсменкою світу

Підліток заробила титул найдовоногої дівчини світу, пише Politeka.net. Права нога Маки довжиною 134,3 см, а ліва - 135,26 см. Завдяки такій довжині нижніх кінцівок, дівчину занесли в Книгу рекордів Гіннеса 2021. В останній зазначається, що ноги Каррін складають 60% загального росту.

Варто відзначити, що ніхто з сім'ї дівчини, ростом приблизно 208 см, не володіє подібною зовнішністю. З такою зовнішністю підлітку живеться нелегко, Макі важко проходити через дверні пройми, сісти в машину або правильно підібрати одяг.

Зате це не заважає рекордсменці активно вести свій аккаунт в TikTok. Каррін вже завоювала популярність в TikTok. У своїх відео дівчина підкреслює свої рекордно довгі ноги.

У планах американки вступити до коледжу у Великобританії й стати найвищою професійною моделлю у світі.

У мережі опублікували відео, в якому показані кадри з життя Макі. Кадри вже зібрали близько 20 мільйонів переглядів і багато коментарів.

"Вона реально "Висока дівчина", якій дозволено скаржитися", "її мати, здається, просто хоче похвалитися своєю дочкою і навіть не піклується про те, як та себе почуває", "Дивіться. Якщо вона дійсно зробить фільм "Висока дівчина», тоді це було б правдоподібно", "Вона говорила так, ніби збирається плакати. Мені так шкода її", "вона дуже красива дівчина, але мені шкода її, їй явно незручно","бідна дівчинка виглядає пригніченою, а нетактовні зауваження мами з приводу її зросту теж не допомагають!",- написали користувачі мережі.

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