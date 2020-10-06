17-летняя жительница Техаса (США), Маки Каррин, стала рекордсменкой мира

Подросток заработала титул самой длинноногой девушки мира, пишет Politeka.net. Правая нога Маки длиной 134,3 см, а левая - 135,26 см. Благодаря такой длине нижних конечностей, девушку занесли в Книгу рекордов Гиннеса 2021. В последней отмечается, что ноги Каррин составляют 60% общего роста.

Стоит отметить, что никто из семьи девушки, ростом примерно 208 см, не обладает подобной внешностью. С такой внешностью подростку живется нелегко, Маки трудно проходить через дверные проемы, сесть в машину или правильно подобрать одежду.

Зато это не мешает рекордсменке активно вести свой аккаунт в TikTok. Каррин уже завоевала популярность в TikTok. В своих видео девушка подчеркивает свои рекордно длинные ноги.

В планах американки поступить в колледж в Великобритании и стать самой высокой профессиональной моделью в мире.

В сети опубликовали видео, в котором показаны кадры из жизни Маки. Кадры уже собрали около 20 миллионов просмотров и много комментариев.

«Она реально "высокая девушка", которой разрешено жаловаться», «ее мать, кажется, просто хочет похвастаться своей дочерью и даже не заботится о том, как та себя чувствует», «Смотрите. Если она действительно сделает фильм "Высокая Девушка», тогда это было бы правдоподобно», «Она говорила так, будто собирается плакать. Мне так жаль ее», «Она очень красивая девушка, но мне жаль ее, ей явно неудобно», «Бедная девочка выглядит подавленной, а бестактные замечания мамы по поводу ее роста тоже не помогают!", - написали пользователи сети.

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