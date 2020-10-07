Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі показала пишні форми з досить пікантного ракурсу

Дівчина підкорює красою не тільки на подіумі, але і вдома або ж на відпочинку. Кожен раз надягаючи новий бікіні, Емілі отримує сотні компліментів і тисячі слів про те, як виглядає її фігура. Найчастіше фанати заявляють, що Емілі чарівниця, адже виглядати так струнко і доглянуто взагалі не просто.

На одному зі своїх Селфі Ратаковскі показала, як виглядають її пишні форми в поєднанні зі струнким тілом, а також продемонструвала яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи. Відзначимо, щоб домогтися такої ідеальної шкіри, модель не докладає особливих зусиль, підкреслюючи, що їй пощастило з генами. При цьому, вона не морить себе голодом, так як любить їсти м'ясо. За її словами, вона не буде сидіти над тарілкою звичайного салату.

"Я не божеволію за чіпсами, але люблю побалувати себе кексом або круасаном вранці. Дуже важливо давати собі послаблення, але разом з тим думати про те, що входить в продукти, чим саме ти харчуєшся», - розповіла одного разу Ратаковскі.

Дівчина багато рухається і активно проводить вечори, саме тому в її профілі багато фото з вулиці і відпочинку на пляжі.

Ось як реагують на образ Емілі фанати:

"🔥 🔥Топ Белла, просто фантастична; головне правильно підібраний ракурс😂; ваше обличчя - місяць, а ваша посмішка - зоряний дощ. ваша присутність-небо, а очі-міст небес. Я дуже вдячний Тобі за те, що перетворила моє життя в рай; як можна забути таку красуню😍 😍 😍; я люблю тебе; гарячої тільки сонце; кращий постріл👍 🙏 😉; цей топ коштує 85 доларів; вау, твої губи Такі красиві; вау, спасибі».

Ми також писали, що дівчина не є затятою любителькою спорту, а також не виключає шкідливих продуктів під час зйомки. Проте фігура Емілі залишається ідеальною і тіло дуже струнке. Розкриваючи секрети краси, дівчина підкреслює: вона просто ходить в сауну, проводить детокс організму і дуже багато рухається під час прогулянок.

На одному з фото, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті, видно, як виглядає Емілі вдома. У бежевому бікіні і без макіяжу вона здатна вразити будь-кого.

Дівчина не тільки намагається зберігати природну красу, але ще і не відмовляється від «радощів життя». Вона іноді є фаст-фуд, любить червоне вино і вранці їсть круасани.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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