Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски показала пышные формы с довольно пикантного ракурса

Девушка покоряет красотой не только на подиуме, но и дома или же на отдыхе. Каждый раз надевая новый бикини, Эмили получает сотни комплиментов и тысячи слов о том, как выглядит ее фигура. Чаще всего фанаты заявляют, что Эмили волшебница, ведь выглядеть так стройно и ухоженно вообще не просто.

На одном из своих селфи Ратаковски показала, как выглядят ее пышные формы в сочетании со стройным телом, а также продемонстрировала яркий макияж с акцентом на пухлые губы. Отметим, чтобы добиться такой идеальной кожи, модель не прилагает особых усилий, подчеркивая, что ей повезло с генами. При этом, она не морит себя голодом, так как любит есть мясо. По её словам, она не будет сидеть над тарелкой обыкновенного салата.

«Я не схожу с ума по чипсам, но люблю побаловать себя кексом или круассаном по утрам. Очень важно давать себе послабления, но вместе с тем думать о том, что входит в продукты, чем именно ты питаешься», - рассказала однажды Ратаковски.

Девушка много двигается и активно проводит вечера, именно поэтому в ее профиле много фото с улицы и отдыха на пляже.

Вот как реагируют на образ Эмили фанаты:

«🔥🔥Топ Белла, просто фантастическая; главное правильно подобранный ракурс😂; ваше лицо - луна, а ваша улыбка - звездный дождь. ваше присутствие - небо, а глаза - мост небес. Я очень благодарен тебе за то, что превратила мою жизнь в рай; как можно забыть такую красотку, так и искушает😍😍😍; я люблю тебя; Горячей только солнце; Лучший выстрел 👍🙏😉; Этот топ стоит 85 долларов; Вау, твои губы такие красивые; Вау, спасибо».

Мы также писали, что девушка не является ярой любительницей спорта, а также не исключает вредных продуктов во время съемки. Тем не менее фигура Эмили остается идеальной и тело очень стройное. Раскрывая секреты красоты, девушка подчеркивает: она просто ходит в сауну, проводит детокс организма и очень много двигается во время прогулок.

На одном из фото, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте, видно, как выглядит Эмили дома. В бежевом бикини и без макияжа она способна поразить любого.

Девушка не только старается сохранять естественную красоту, но еще и не отказывается от «радостей жизни». Она иногда есть фаст-фуд, любит красное вино и по утрам ест круассаны.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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