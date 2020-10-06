У Держбюджеті на наступний рік передбачені фінанси на збільшення окладів і зарплат працівників освітньої сфери

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення Міністерства освіти

Так, згідно з даними відомства, наступного року посадовий оклад працівника першого тарифного розряду зміниться два рази: з 1 січня він складе 2670 гривень, а з 1 липня - 2893 гривень (на 20 і 8,3% відповідно).

Уточнюється, що у зв'язку з відсутністю інфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови Кабміну, що стосується підвищення зарплати педагогів, уряд доручив Міносвіти підготувати проект рішення про призупинення дії даної постанови до 31 грудня 2021 року.

"Відстрочка не передбачає змін в умовах оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, що діють на сьогодні, а саме: встановлення доплат, надбавок, підвищень посадових окладів", – додали в Міністерстві освіти і науки.

У свою чергу, за словами в. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, в проект держбюджету на наступний рік закладено збільшення в зарплати вихователів дитсадків в середньому від 8 до 11 тисяч гривень протягом року.

"Зараз йде розробка нового стандарту дошкільної освіти", - запевнив чиновник.

Так, наприклад, на сьогодні середня зарплата завідувача закладу дошкільної освіти становить 9 тис.262 грн. З січня наступного року її обіцяють збільшити до 11 тис.114 грн, а з липня – до 12 тис. 042 гривні.

Молодий вихователь без категорії і з малим стажем роботи зараз отримує 6 тис.534 грн. З січня таким співробітникам обіцяють підвищити зарплату до 7 тис. 839 грн, а з липня-до 8 тис. 494 грн.

Відповідно вихователь першої категорії з січня 2021 отримуватиме 10 тис.445 грн, з Липня – 11 тис. 317 грн. Зарплата вихователя вищої категорії з січня підвищиться до 11 тис. 134 грн, а з липня-до 12 тис. 065 грн.

Раніше ми писали, що вже в найближчому майбутньому для України можуть стати реальністю регулярні затримки з виплатами пенсій. Справа в тому, що платники заборгували Пенсійному фонду гігантську суму – двадцять з половиною мільярдів гривень. Більше половини її, близько 11 мільярдів, повинні фізичні особи-підприємці. Таким чином, платити пенсії поступово стає нічим.

Перш ситуацію до деякої міри рятувало Державне казначейство, позичаючи гроші Пенсійному фонду. Однак тепер він вже не може отримувати нові кредити, поки не розплатиться за старими.

Це веде до зростання дефіциту бюджету ПФУ. Всього за півроку, з січня по липень нинішнього року, він збільшився з 23 до 34 мільярдів гривень, тобто на 11 мільярдів. Втім, в цьому бюджеті не враховані надходження коштів з казни, гарантовані державою.

Однак на 2021 рік у проекті Державного бюджету на пенсійне забезпечення виділено більше коштів, ніж будь-коли за всю нашу історію – 203 мільярди 800 мільйонів гривень. Про це повідомляють у Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики.

Нагадаємо, що зарплати зростуть, але не на довго: експерти ошелешили прогнозом, яким буде курс долара

Як повідомляла Politeka, стрибок тарифів на комуналку, українців попередили, до чого готуватися: "до 25 жовтня ніхто..."

Також Politeka писала, що падіння зарплат і звільнення: хто з українців залишиться без грошей і роботи найближчим часом