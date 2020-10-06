У вересні 2020 року українці купили 1,347 млрд готівкових доларів, а продали-1,483 млрд

Як повідомляє Politeka, посилаючись на інформаційний ресурс Dengi.ua, це випливає з даних, оприлюднених Нацбанком України. Продаж американської валюти минулого місяця перевищив покупку на 136 млн доларів.

Таким чином, громадяни України встановили рекорд з початку поточного року з купівлі доларів США.

Стосовно продажу доларів, то максимальні показники Нацбанк України зафіксував у липні, мінімальні - у квітні та травні поточного року.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, що буде з курсом долара на поточному тижні. Минулий фінансовий тиждень запам'ятався тим, що курс долара по відношенню до гривні просів ще на 15 копійок - до 28,38 грн/$.

І якщо на початку торгів, які проходили 2 жовтня, гривня спробувала зміцнитися, то підсумком дня стало закриття котирувань в негативній зоні і новий обвал національної валюти.

За словами фінансиста Максима Пархоменка, обвал гривні на поточному тижні тільки посилиться.

"НБУ не уповільнює темпи падіння гривні, а Умов, які могли б розгорнути рух курсу на горизонті, немає. Через це ми цілком легко можемо зберегти поточну динаміку і до кінця тижня перевищити рівень в 28.50 гривень за долар", – озвучив експерт свій прогноз по курсу долара на поточний тиждень.

Раніше ми вже попереджали, що в жовтні на валютному ринку збережуться девальваційні очікування і гривня продовжить послаблюватися по відношенню до долара. Однак, як запевняють аналітики, інтенсивність обвалу гривні знизиться. У жовтні до продажу долара підключаться аграрії, а імпортери, навпаки, знизять активність після закупівель у вересні.

До слова, Національний банк України на вівторок, 6 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,40 грн за долар. Порівняно з понеділком, 5 жовтня, гривня стала слабшою на 6 копійок.

Офіційний курс гривні до євро на сьогодні - 33,40 гривні за євро, відповідно гривня По відношенню до євро за день "просіла" на 17 копійок.

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