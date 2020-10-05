Передбачено два підвищення: у січні та липні наступного року

Мова про працівників галузі освіти, а саме вихователів та завідувачів дитсадків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти, передає Politeka.net.

За інформацією в.о. МОН України Сергія Шкарлета, стартував процес підготовки до реформування дошкільної освіти. У проект держбюджету на 2021 закладено збільшення протягом року зарплати вихователів дитсадків в середньому від 8 до 11 000 гривень.

Так, з 1 січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) збільшаться на 20%, а з липня - ще на 8,3%.

У завідувача дитсадком середня зарплата на сьогодні становить 9 тис.262 грн. З січня 2021 року вона підніметься до 11 тис.114 грн, а з липня - 12 тис. 042 грн.

Молодий вихователь без категорії і з маленьким стажем зараз отримує 6 тис.534 грн, з січня ця сума зросте до 7 тис. 839 грн, і з липня - 8 тис. 494 грн.

Вихователь першої категорії нині заробляє 8 тис.705 грн, але в січні вже отримуватиме - 10 тис. 445 грн, а в липні - 11 тис. 317 грн.

У вихователя вищої категорії середня зарплата зараз - 9 тис. 280 грн, з січня підвищиться до 11 тис.134 грн, з липня - 12 тис. 065 грн.

Музичний керівник вищої категорії, який сьогодні отримує 8 тис.129 грн, у січні отримуватиме - 9 тис. 754 грн, а ще через півроку - 10 тис. 569 грн.

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Економіст Андрій Шевчишин підкреслив, що середня зарплата може зрости через збільшення мінімальної, але зміни будуть не настільки істотними. Згідно з його прогнозом, середня зарплата українців підніметься до позначки в 13,5 тисяч гривень.

Інший експерт Віктор Скаршевський, зазначає, що помітного зростання зарплат можна чекати тільки в грудні.

"З урахуванням цього фактора, середня зарплата в грудні може досягти 13,5 – 14 тис.грн, після чого різко може просісти в січні 2021 року", - пояснив фахівець.

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