Молодая модель Дарья Хлистун, которая начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, рассказала об их отношениях

Девушка Макса считается популярной моделью, которая успела принять участие в модных показах с топовыми знаменитостями и удивить образами в съемках для иностранных журналов. Даша не скрывает своих новых отношений поэтому недавно в разделе Стори она рассказала, как веселится со своим избранником, как живет вместе с ним и сколько времени они уже вместе.

Отвечая на вопросы Даша не стала скрывать ничего, поэтому отвечала на интересующие поклонников вопросы достаточно просто.

К примеру, Хлистун ответила, что впервые встретилась с мужчиной она первого июня, но вот с какого числа они начали отношения ей ответить сложно. Также она рассказала, что сейчас они с Максом живут вместе в Киеве. "Да, мы вместе живем в Киеве", - подчеркивает Хлистун.

При этом Даша ответила на вопрос о прошлых отношениях, заявив, что с молодым человеком, который был дом Макса, она рассталась из-за его увлечения гитарой. Музыка оказалась для него важнее.

Ранее также один из главных красавцев страны опубликовал совместное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На нем счастливая парочка позирует на диване. Макс Михайлюк сделал селфи, когда девушка прижалась к нему, обхватив руками за плечи.

Стоит отметить, что сейчас Макс Михайлюк довольно редко выкладывает в соцсети кадры со своей девушкой, в основном профиле и вовсе трудно найти их совместные снимки. Пытаясь сдержать волну критики, звезда делиться фото в сториз, где нет возможности прокомментировать. Несмотря на это, поклонники делятся кадрами и выражают свое мнение на фанатских страницах. Так и сейчас некоторые пользовали посетовали, что молодые люди не совсем гармонично смотрятся вместе.

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