Стало відомо про робочу поїздку президента України Володимира Зеленського разом з першою леді до Великобританії
Це буде перший офіційний візит Зеленських в країну "туманного Альбіону" і відбудеться він 7-8 жовтня. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відзначається, що в рамках робочої поїздки заплановані переговори глави держави з Прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.
Крім того, передбачена аудієнція Володимира Зеленського та Олени Зеленської з герцогом і герцогинею Кембриджськими, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Публіка в очікуванні, як перша леді України "битиметься" з Кейт своїми нарядами.
Також Зеленські зустрінуться зі спікером Палати Громад парламенту Великобританії Ліндсі Гойлом, Лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом і відвідають Лондонську фондову біржу.
Роздягнена зірка фільмів "Квартал 95" звела з розуму жаркими кадрами у ванній: зухвало і сміливо
Бузова, яка психанула, зарядила ляпас партнеру в прямому ефірі: "Оля, тримайся!"
Тарзан, який зрадив Наташі Корольовій, став на коліна перед публікою: "Не можу спати..."
Долар почав "качати" гривню, експерти попередили українців: "курс досягне..."
До цього, нагадаємо, подружжя побувало з офіційним візитом в Австрії.
Раніше ми повідомляли, однією з улюблених тем британських ЗМІ, пов'язаних із королівською сім'єю, є гардероб Кейт Міддлтон. Герцогиню частенько "лають" за надто простакуватий вигляд і дешеві наряди.
Нещодавно дружина принца Вільяма взяла участь у відеоконференції, присвяченій фотоконкурсу з приводу боротьби з китайським вірусом. Кадри були опубліковані в мікроблозі герцогів Кембриджських в Instagram.
Кейт постала в сукні брудно-зеленого відтінку в білу квіточку. Світові інтернет-видання звернули увагу, що це виявилося дешеве плаття від Zara за 13 доларів (близько 360 гривень). При цьому, варто відзначити, Міддлтон все ж виглядала дуже стильно.
Поки це найбюджетніше плаття Кейт. Шість років тому, під час подорожі до Австралії, Міддлтон одягала сукню від Hobbs вартістю 23 долари і від Zara – 26 доларів.
Нагадавши, чоловік Єлизавети II розлючений поведінкою Меган Маркл і принца Гаррі
Як повідомляла Politeka, нова біда обрушилася на Меган Маркл і принца Гаррі, суд прийняв важливе рішення
Також Politeka писала, що Олена Зеленська, яка вилетіла з України, щаслива і зізналася в особливих почуттях: "нарешті ми зустрілися!"