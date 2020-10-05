Стало відомо про робочу поїздку президента України Володимира Зеленського разом з першою леді до Великобританії

Це буде перший офіційний візит Зеленських в країну "туманного Альбіону" і відбудеться він 7-8 жовтня. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відзначається, що в рамках робочої поїздки заплановані переговори глави держави з Прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Крім того, передбачена аудієнція Володимира Зеленського та Олени Зеленської з герцогом і герцогинею Кембриджськими, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Публіка в очікуванні, як перша леді України "битиметься" з Кейт своїми нарядами.

Також Зеленські зустрінуться зі спікером Палати Громад парламенту Великобританії Ліндсі Гойлом, Лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом і відвідають Лондонську фондову біржу.

До цього, нагадаємо, подружжя побувало з офіційним візитом в Австрії.

Раніше ми повідомляли, однією з улюблених тем британських ЗМІ, пов'язаних із королівською сім'єю, є гардероб Кейт Міддлтон. Герцогиню частенько "лають" за надто простакуватий вигляд і дешеві наряди.

Нещодавно дружина принца Вільяма взяла участь у відеоконференції, присвяченій фотоконкурсу з приводу боротьби з китайським вірусом. Кадри були опубліковані в мікроблозі герцогів Кембриджських в Instagram.

Кейт постала в сукні брудно-зеленого відтінку в білу квіточку. Світові інтернет-видання звернули увагу, що це виявилося дешеве плаття від Zara за 13 доларів (близько 360 гривень). При цьому, варто відзначити, Міддлтон все ж виглядала дуже стильно.

Поки це найбюджетніше плаття Кейт. Шість років тому, під час подорожі до Австралії, Міддлтон одягала сукню від Hobbs вартістю 23 долари і від Zara – 26 доларів.

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