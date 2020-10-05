Стало известно о рабочей поездке президента Украины Владимира Зеленского вместе с первой леди в Великобританию

Это будет первый официальный визит Зеленских в страну "туманного Альбиона" и состоится он 7-8 октября. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки запланированы переговоры главы государства с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Кроме того, предусмотрена аудиенция Владимира Зеленского и Елены Зеленской с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Публика в ожидании, как первая леди Украины "сразится" с Кейт своими нарядами.

Также Зеленские встретятся со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, Лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом и посетят Лондонскую фондовую биржу.

До этого, напомним, чета побывала с официальным визитом в Австрии.

Ранее мы сообщали, одной из излюбленных тем британских СМИ, связанный с королевской семьей, является гардероб Кейт Миддлтон. Герцогиню частенько "ругают" за слишком простоватый вид и дешевые наряды.

Недавно супруга принца Уильяма приняла участие в видеоконференции, посвященной фотоконкурсу по поводу борьбы с китайским вирусом. Кадры были опубликованы в микроблоге герцогов Кембриджских в Инстаграм.

Кейт предстала в платье грязно-зеленого оттенка в белый цветочек. Мировые интернет-издания обратили внимание, что это оказалось дешевое платье от Zara за 13 долларов (около 360 гривен). При этом, стоит отметить, Миддлтон все же выглядела очень стильно.

Пока это самое бюджетное платье Кейт. Шесть лет назад, во время путешествия в Австралию, Миддлтон надевала платье от Hobbs стоимостью 23 доллара и от Zara – 26 долларов.

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