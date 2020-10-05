Стало відомо, що буде з курсом долара на поточному тижні

Про це пише Finance.ua.

Минулий фінансовий тиждень запам'ятався тим, що курс долара по відношенню до гривні просів ще на 15 копійок - до 28,38 грн/$.

І якщо на початку торгів, які проходили 2 жовтня, гривня спробувала зміцнитися, то підсумком дня стало закриття котирувань в негативній зоні і новий обвал національної валюти.

За словами фінансиста Максима Пархоменка, обвал гривні на поточному тижні тільки посилитися.

"НБУ не уповільнює темпи падіння гривні, а умов, які могли б розгорнути рух курсу на горизонті, немає. Через це ми цілком легко можемо зберегти поточну динаміку і до кінця тижня перевищити рівень в 28.50 гривень за долар", – озвучив експерт свій прогноз по курсу долара на поточний тиждень.

Раніше ми вже попереджали, що в жовтні на валютному ринку збережуться девальваційні очікування і гривня продовжить послаблюватися по відношенню до долара. Однак, як запевняють аналітики, інтенсивність обвалу гривні знизиться. У жовтні до продажу долара підключаться аграрії, а імпортери, навпаки, знизять активність після закупівель у вересні.

Раніше ми розповідали про новий курс валют наступного тижня. Думки фахівців розділилися: ціна на валюту може як і піднятися, так і опуститься.

Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин стверджують, що вартість долара продовжить зростати на 5-6 копійок.

"Але до кінця першої декади жовтня очікую курс в коридорі 28,4 - 28,5 грн/Долар", - зазначив Охріменко.

Схожий прогноз зробив і Андрій Шевчишин. За його словами, курс досягне позначки в 28,5 гривні за долар.

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