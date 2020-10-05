Примадонна Алла Пугачова провела в останню путь легендарного музиканта Олександра Кальянова
Про це пише Стархіт.
Церемонія прощання, на якій зібралися зірки російського шоу-бізнесу, вчора, 4 жовтня.
Саме Алла Пугачова однією з перших повідомила про раптову кончину музиканта і автора хіта "Старе кафе" Олександра Кальянова.
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Примадонна у супроводі Максима Галкіна приїхала до крематорію, де прощалися з музикантом.
«Я думаю, що Сашина життя вдалося», - заявила Пугачова, стоячи біля труни.
Також примадонна намагалася ховати вологі від сліз очі, коли близькі прощалися з Олександром Кальяновим.
Ігор Ніколаєв ледь стримував сльози під час церемонії прощання.
"Він називав нас мама і тато в музиці", - відверто зізнався музикант.
Варто відзначити, що саме Олександр Кальянов мав відношення до запису 90% хітів 80-х років, які звучали на радіо і транслювалися по телебаченню.
Юрій Лоза, який також був присутній на церемонії, розповів, що останнім часом Олександр Кальянов боровся з онкологічним захворюванням.
"Царство Небесне Олександру"," світла пам'ять", " світла пам'ять!Пісні співав хороші!", "І це правда, зустрінемося всі там", " співчуваю рідним і близьким. Вічна пам'ять, земля пухом", "мої співчуття"," Талантище, які пісні співав, шкода Олександра, йдуть кращі, світла пам'ять", - написали шанувальники Примадонни в коментарях під публікацією.
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