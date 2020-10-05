Російська зірка Наташа Корольова здивувала закулісними розвагами з сином перед концертом

Як відомо, нещодавно Сергій Глушко - чоловік Наташі Корольової зізнався в тому, що зрадив дружині з двома дівчатами, які його нібито опоїли. Але при цьому він заявляє, що це все «біс поплутав» і в адекватному стані він би дружині не зраджував і йому шкода.

Однак головною причиною скандалу став також факт того, що вдома у королевою і Тарзана обидві дівчини вкрали прикраси на суму близько 5 мільйонів рублів і три тисячі євро.

Після події Королева коментувати скандал не стала, а просто поїхала на гастролі, причому поїхала вона не одна, а разом з сином Архипом. Молодий чоловік був присутній на її виступах, брав участь особисто і навіть заспівав пару рядків, за що нарвався на критику.

Під час одного з концертів був записаний ролик, який також викликав ажіотаж в мережі. Архип і Королева станцювали за лаштунками і здивували своєю поведінкою шанувальників:

"Кожен третій коментар-образа. У неї отже проблем вистачає, а ви ще й в соц.мережах додаєте. Звідки стільки зла?; Чому чим старше вона стає, тим більше стає схожа на клоунесу?; Трохи башка не відірвалася у Арзхіпкі!!!чого так кривлятися?; Зради чоловіка взагалі не засмутили?; Мама Люда😟; Архип не співак і не танцюрист, у свій час батьки розповідали що він захоплюється японською мовою, ось напевно це його; а хіба син не повинен бути на лекціях в Інституті ?; Раніше радувала піснями, а тепер якийсь ""Балаган На виїзді"; тепер треба з собою возити на гастролі не тільки сина,а й Тарзана!!!!; Навіщо синочка скрізь тягати з собою, раніше малюків по гостролях возили, ні з ким було залишати, тепер, високорослих лаботрясов піарять 🥴" »

Як відомо, після скандалу з Тарзаном Наташа Корольова вирушила на гастролі по російських містах. Нещодавно зірка виступала в Костромі, де з нею в дуеті співав її син Архип.

Візитною карткою королевою і Тарзана була композиція Олексія Рибнікова» я тобі, звичайно, вірю", але після скандалу зі зрадами співачка вирішила внести деякі зміни.

Так, Наташа Корольова вирішила проміняти Тарзана на сина Архипа, якому випав шанс спробувати свої сили в шоу-бізнесі. Спадкоємець зірок мріє про сольну кар'єру, тому виконання композиції Рибникова може цьому посприяти.

"Я тобі, звичайно, вірю, мамо", - зворушливо проспівав Архип під час виступу на сцені.

"Чому чим старше вона стає, тим більше стає схожа на клоунесу?", "Люди, навіщо поливати людину брудом? У неї шикарний голос, шикарна зовнішність. Кожен третій коментар-образа", "над Бузової сміємося, а це ще що Наташа біда, виглядає все це пішло і дешево", " зради чоловіка взагалі не засмутили?",- пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою

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