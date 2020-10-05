Российская звезда Наташа Королева удивила закулисными развлечениями с сыном перед концертом

Как известно, недавно Сергей Глушко – муж Наташи Королевой признался в том, что изменил жене с двумя девушками, которые его якобы опоили. Но при этом он заявляет, что это все «бес попутал» и в адекватном состоянии он бы жене не изменял и ему жаль.

Однако главной причиной скандала стал также факт того, что дома у Королевой и Тарзана обе девушки украли украшения на сумму около 5 миллионов рублей и три тысячи евро.

После произошедшего Королева комментировать скандал не стала, а просто уехала на гастроли, причем уехала она не одна, а вместе с сыном Архипом. Молодой человек присутствовал на ее выступлениях, участвовал лично и даже спел пару строк, за что нарвался на критику.

Во время одного из концертов был записан ролик, который также вызвал ажиотаж в сети. Архип и Королева сплясали за кулисами и удивили своим поведением поклонников:

«Каждый третий комментарий-оскорбление. У неё итак проблем хватает, а вы ещё и в соц.сетях добавляете. Откуда столько зла?; Почему чем старше она становится, тем больше становится похожа на клоунессу?; Чуть башка не оторвалась у Арзхипки!!!чего так кривляться?;Измены мужа вообще не огорчили?; Мама Люда😟; Архип не певец и не танцор , одно время родители рассказывали что он увлекается японским языком , вот наверное это его; А разве сын не должен быть на лекциях в институте ?; Раньше радовала песнями, а теперь какой-то " "Балаган на выезде "; Теперь надо с собой возить на гастроли не только сына,но и Тарзана!!!!; Зачем сыночка везде таскать с собой, раньше малышей по гостролям возили, не с кем было оставлять, теперь, высокорослых лаботрясов пиарят 🥴».

Как известно, после скандала с Тарзаном Наташа Королева отправилась на гастроли по российским городам. Недавно звезда выступала в Костроме, где с ней в дуэте пел ее сын Архип.

Визитной карточкой Королевой и Тарзана была композиция Алексея Рыбникова «Я тебе, конечно, верю», но после скандала с изменами певица решила внести некоторые изменения.

Так, Наташа Королева решила променять Тарзана на сына Архипа, которому выпал шанс попробовать свои силы в шоу-бизнесе. Наследник звезд мечтает о сольной карьере, поэтому исполнение композиции Рыбникова может этому поспособствовать.

«Я тебе, конечно, верю, мама», — трогательно пропел Архип во время выступления на сцене.

"Почему чем старше она становится, тем больше становится похожа на клоунессу?", "Люди, зачем поливать человека грязью? У неё шикарный голос, шикарная внешность. Каждый третий комментарий-оскорбление", "Над Бузовой смеёмся, а это ещё что Наташа беда, смотрится всё это пошло и дешево", "Измены мужа вообще не огорчили?", - пишут пользователи.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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