Легендарна українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, що зіткнулася з новою проблемою після того, як перехворіла китайським вірусом

Про це вона розповіла у себе в Facebook, передає Politeka.

"Всі троє членів нашої сім'ї, які перенесли вірус, захворіли повторно - не ним, а застудами з ознаками ГРВІ. Поки я була зосереджена на симптомах і лікуванні, я зовсім не звертала уваги на те, що робити після нього», - зазначила вона.

Водночас Падалко розповіла, що негативний ПЛР-тест не означає повного одужання, а лише показує відсутність хвороби в організмі.

«Підхопити нову інфекцію на ослаблений імунітет-це дуже поширене явище. У мене після двох днів роботи, ще на початку вересня, на вихідних знову піднялася легка температура і повернулася слабкість. Син, який переніс Китайський вірус на ногах, через кілька тижнів мав високу температуру і лежав п'ять днів на антибіотиках», - уточнила вона.

При цьому повторно здавати ПЛР-тести, розповіла Падалко, здавати вона не має наміру за рекомендацією лікаря: ризик повторного зараження вкрай невеликий.

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