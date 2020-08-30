Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, с какими испытаниями столкнулась во время болезни

Она поделилась своим опытом с украинцами в своем посте, который опубликовала в соцсети "Facebook", передает Politeka.net. Знаменитость на себе почувствовала, что такое китайский вирус и что нужно для борьбы с ним.

"Получили отрицательный ПЦР-тест старшей дочери. Я тоже чувствую себя лучше, хотя пережила непростые два дня, которые облегчила капельница", - призналась Маричка Падалко.

По словам телеведущей, негативные тесты приходят быстрее, чем положительные. Так на этот раз результаты исследования относительно ее дочери пришли через шесть, а не девять дней. Подтвердилась также информация о том, что теперь медикам для подтверждения выздоровления нужен один, а не два теста.

"Рано начала радоваться «выздоровлению». Я считала, что если респираторные проявления отступили - это уже начало конца", - рассказала Маричка о ходе заболевания. - "Но потом началась интоксикация - многодневное постоянная тошнота, головная боль (нет, не боль, это вынос мозга) и как следствие обезвоживания организма. Это совсем не похоже на «пищевое отравление», но это один в один как «беременный токсикоз», кто сталкивался, или «морская болезнь».

Телеведущая подчеркнула, что эти симптомы являются предвестниками инфекции из Китая, которые нельзя игнорировать. По словам Падалко, она довела себя до ужасного состояния, когда уже не могла обойтись без капельницы. Сейчас ее лишь иногда беспокоит слабость.

"Надо иметь дома запас еды и необходимых лекарств, особенно, если Вы не живете в зоне курьерской доставки. И надо понимать, что вирус парализует жизнь на несколько недель минимум", - предупредила журналистка.

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