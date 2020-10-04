Легендарная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, что столкнулась с новой проблемой после того, как переболела китайским вирусом

Об этом она рассказала у себя в Facebook, передает Politeka.

Так, все трое членов ее семьи, которые недавно переболели китайским вирусом, заболели повторно. Но уже не ним, а простым ОРВИ.

«Пока я была сосредоточена на симптомах и лечении, я совсем не обращала внимания на то, что делать после него», - отметила она.

В то же время Падалко рассказала, что негативный ПЦР-тест не означает полного выздоровления, а лишь показывает отсутствие болезни в организме.

«Подхватить новую инфекцию на ослабленный иммунитет - это очень распространенное явление. У меня после двух дней работы, еще в начале сентября, на выходных вновь поднялась легкая температура и вернулась слабость», - уточнила она.

Особенно тяжело, по ее словам, болезнь переносит сын, который переболел китайским вирусом бессимптомно.

«...через несколько недель имел высокую температуру и лежал пять дней на антибиотиках», - уточнила она

При этом повторно сдавать ПЦР-тесты, рассказала Падалко, сдавать она не намерена по рекомендации врача: риск повторного заражения крайне невелик.

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