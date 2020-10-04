Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька розбурхала зухвалим відео

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео в режимі бумеранг. Красуня була дуже стильно одягнена: вона зробила дві грайливі кіски і одягла модну понамку чорного кольору. Зарицька вирішила додати пікантності своєму блогу і пограла з язичком на камеру. Варто відзначити, що солістка KAZKA не соромиться бути відвертою і спокусливою.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька показала себе в природному вигляді, забувши надіти одяг. Красуня розповіла шанувальникам, що дуже любить теплу осінь і осінні кольори. Дівчина традиційно сфотографувала себе крупним планом, зробивши акцент на своєму красивому личку. На зірці було мінімум косметики, що зробило її образ дуже свіжим і природним.

Крім цього, не так давно Зарицька позувала в досить стильному образі, примірявши модну осінню кепку. Співачка розпустила волосся, доповнивши образ казковим незвичайним макіяжем. Особливу увагу привернули вії, які були нарощені незвичайним способом.

Олександрі Зарицькій 28 років. Вона стала відомою після прориву групи KAZKA. До цього зірка брала участь в проекті «Голос» і «Х-фактор». Олександра - володарка пишних форм, що анітрохи не бентежить зірку. Правда, останнім часом стало помітно, що Зарицька схудла.

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