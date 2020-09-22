Солістка групи KAZKA, відома українська співачка Олександра Зарицька, показала себе в незвичному образі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала фото, на якому постала з яскравим макіяжем. Дівчина намалювала собі очі білим олівцем. На голову вона пов'язала хустку, яка красиво прикрасила її розкішне волосся. Зарицька дивилася в кадр, не виявляючи ніяких емоцій. Варто відзначити, що артистка сильно схудла, її обличчя виглядає неймовірно красивим і зміненим.

"Трохи змучена, але з яскравою хусткою і хорошими новинами. Вже завтра зможемо анонсувати дещо магічне, можу сказати тільки, що скоро світ KAZKA стане ще більшим. Є думки, що це може бути?",- заінтригувала Зарицька.

За 40 хвилин пост зірки зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу захоплених компліментів.

"Ти просто космос", "можливо KAZKA йде в б'юті і запускає власну лінію тіней для очей", "є варіантик))", «новий альбом)», «кліп на пісню мало? Або ж цей запальний хіт?»,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька показала себе в незвичному образі. Співачка постала в домашньому халаті без макіяжу. Волосся артистка зібрала в хвіст, акцентувавши увагу на повненькому обличчі.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька запаморочила голову розкішним святковим виглядом:"казкова фея".

А ще Politeka писала, що Олександра Зарицька запаморочила голову новим образом і стрункою фігурою: хороша чортівка.

Також Politeka повідомляла, що Олександра Зарицька без одягу показала себе крупним планом: «неможливо не любити».