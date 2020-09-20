Солістка групи KAZKA відома українська співачка Олександра Зарицька показала себе в незвичному образі

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала у себе в сторіс відео, на якому позувала з накрученими локонами і яскравим макіяжем. Олександра доповнила образ хусткою, яку пов'язала на голову. Вона їхала в машині і підспівувала пісні, яка грала в авто.

По відео стало зрозуміло, що Зарицька сильно схудла.

Ще очевидніше це стало по фото, яке вона опублікувала слідом. На знімку співачка стояла на природі і зняла себе у повний зріст, виставивши вперед апетитну «п'яту точку». Фігурка красуні стала значно стрункішою, ніж на попередніх знімках.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька приголомшила яскравою зовнішністю. Дівчина традиційно сфотографувала себе крупним планом, розпустивши волосся і надівши красиву кепочку. Зарицька любить робити яскравий макіяж, тому цей раз не став винятком. Особливу увагу привернули вії зірки, які були нарощені незвичайним способом.

Крім цього, нещодавно Зарицька влаштувала фантастичну колоритну фотосесію. Дівчина позувала в українській вишитій сукні. На кадрах Зарицька зручно розташувалася прямо на густій траві, потопаючи в зелені і польових квітах - від цієї картинки так і віє романтикою, молодістю і оптимізмом.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька в космічній сукні показала, в чому жіноча сила: «Нежнятинка».

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