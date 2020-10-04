Скандальная российская актриса Кристина Асмус, которая недавно развелась с комиком Гариком Харламовым, озадачила дерзким образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала кадр со съемок шоу «Золото Геленджика», в котором она снималась около месяца. Сначала Кристина опубликовала фото в профиле, после чего дополнила кадром, сделанным уже после съемок.

На фото Кристина при полном параде сидела на корточках с бутылкой в руках. Она смотрела в камеру, но взгляд поклонников был прикован к ее спущенным штанам. Судя по фото, Асмус успела наполовину раздеться, прежде чем сделать это фото. Из-за позы, которую приняла актриса, стало видно ее небольшой животик.

«Всем спасибо! Смена окончена», - шутливо подписала актриса снимок.

Как известно, во время съемок в шоу «Золото Геленджика» актриса успела сменить несколько ярких образов. Ей примеряли разные парики и разнообразные красивые костюмы. Сама актриса признается, что с предвкушением ждала каждый день, чтобы узнать, какой образ у нее будет в этот раз.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус удивила появлением с необычной прической. Кроме фильмов и шоу Кристина активно играет в театре. Это фото было сделано сразу после одного из ее спектаклей.

Напомним, что откровенная Кристина Асмус призналась, что регулярно выводит ее из себя: «Я ненавижу…».

Как сообщала Politeka, неугомонная Асмус после развода с Харламовым ошеломила провокационным видом: "А без одежды краше".

Также Politeka писала, что озорная Асмус ошеломила преображениями, после развода с Харламовым понесло: «Даже не узнать…».