Популярна російська актриса Христина Асмус розповіла, через що їй доводиться сильно нервувати

Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram, супроводивши пост милим фото, на якому артистка позувала в світлих штанях і білій футболці.

"Я ненавиджу запізнюватися! Але у зв'язку зі специфікою професії і по 450 зйомок в день, репетицій, примірок, вистав і зустрічей в різних кінцях Москви...зі мною це відбувається регулярно", - зізналася зірка.

За її словами, вона все одно намагається не спізнюватися більш ніж на 10-15 хвилин. Але навіть в цьому випадку сильно виматує себе, після чого багато разів вибачається перед тими, кому довелося чекати. Асмус зізнається, що така звичка у неї ще зі школи, де потрібно було завжди приходити заздалегідь. Актриса також додала, що запізнення-це найгірше відчуття для неї.

За годину пост актриси зібрав майже 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу відгуків і власних думок на цей рахунок.

"Закоханий і нічого тут більше говорити", "Яка чудова", "Красиво", "пунктуальність це дуже гарна якість!", "Спокійненько!",- пишуть користувачі мережі.

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