У Мінфіні розповіли, як підвищення мінімальної зарплати дозволить боротися з виплатами в конвертах

Як розповів перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін у коментарі The Page, підвищення мінімалки ніяк не вдарить по українському бізнесу. Всі розмови про це - міф.

Він зазначив, що 6 тисяч гривень – це лише 48% від середньої зарплати в Україні. Це орієнтир для найнижньої ланки виплат. У Мінфіні впевнені, що людей, які отримують мінімалку, не так вже й багато.

Чиновники підрахували, що під час виплат допомоги по частковому безробіттю у зв'язку з пандемією, велика частина людей отримувала мінімальні виплати, так як платила внески до фонду по безробіттю з мінімальної зарплати. У Мінфіні вважають, що людей працевлаштовують на мінімалку, але на ділі вони отримують більше.

«Це свого роду прихована зайнятість, яка не дає можливостей для розвитку економіки держави. Вони потім у старості отримуватимуть пенсію саме з цієї суми, а не з реальної заробітної плати, яку отримували», - пояснив Улютін.

Відзначається, що підвищення мінімалки до 6 тисяч гривень в даному випадку дозволить боротися з тіньовими доходами, так як більшу частину зарплати, таким чином, вдасться легалізувати.

Як відомо, у серпні Верховна Рада підтримала законопроект, який передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 6500 гривень.

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