Кому з українців пощастить

Українські топ-чиновники будуть знову отримають захмарні зарплати

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на порталі Верховної Ради.

Повідомляється, що глава держави Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом, який дозволить Кабінету Міністрів зняти обмеження на розмір зарплат в держкомпаніях.

Проект закону № 3991 був затверджений парламентаріями 17 вересня, а 1 жовтня його повернули вже з підписом Зеленського.

"У період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, надати право Кабінету Міністрів України скорочувати термін дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою запобігання виникненню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби", - йдеться в тексті документа.

У законопроекті також прописано, що виняток становлять випадки, коли урізання зарплат може призвести до обмеження конституційних прав або свобод.

Раніше ми розповідали, що на тлі карантину і пандемії китайського вірусу уряд вирішив обмежити виплати топ-чиновникам до 47 тисяч на місяць.

А вже наприкінці літа Конституційний суд вирішив, що подібна ініціатива Кабінету Міністрів на період карантину є незаконною.

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