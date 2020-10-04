Стали відомі нюанси можливого запуску накопичувальної пенсійної системи

Про це пише Finance.ua.

Як відомо, пару років тому розмір ЄСВ зменшили, після чого дефіцит у Пенсійному фонді почав зростати.

У Кабінеті Міністрів пропонують ЄСВ більше не платити до бюджету. За задумом, з доходу українців забиратимуть по 2% і перераховуватимуть їх на накопичувальний рахунок.

Наприклад, якщо зарплата становить 10 тисяч на місяць, то на накопичувальний рахунок буде нараховуватися по 400 гривень щомісяця. Якщо українець накопичує виплату близько 35 років, то до виходу на пенсію можна "зібрати" близько 170 тисяч гривень. Глава Кабміну ж Денис Шмигаль стверджував, що українці можуть отримувати перед виходом на відпочинок до мільйона.

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна підкреслила, що якщо залишиться солідарна система, то українці з повним стажем і зарплаті в 10 тисяч будуть отримувати тільки по 3 тисячі гривень щомісяця в якості пенсій (30% від заробітку).

"Якщо в державі нічого не зміниться і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу пенсія буде 20-30% від зарплати. Наприклад, зарплата 10 000 гривень – це 3000 пенсії", - пояснювала вона користь від запуску накопичувальної системи.

Раніше ми розповідали, що в ПФУ відзвітували про початок фінансування пенсій у жовтні. У відомстві підкреслили, що на виплати вже було направлено 1,2 млрд гривень.

"1 жовтня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Як нагадують у Пенсійному фонді, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному українцю дату виплати в установленому порядку.

Нагадавши про вихід на пенсію в 60 років під питанням, в Раді попередили про проблеми: хто залишиться без виплат.

Як повідомляла Politeka, у ПФУ розповіли про важливі нюанси щодо пільгової пенсії в Україні.

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