До кінця року зарплати українців зростуть, проте в той же час підніметься і курс долара

Як повідомляє Finance.ua, експерти стверджують, що вже у грудні з урахуванням премій і 13-х зарплат, середній заробіток по Україні складе 13,5 тис.грн, а в жовтні-листопаді цей показник буде коливатися в межах 12,2-12,3 тис. грн. Про це розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

У свою чергу, Андрій Забловський зазначив, що збільшення зарплат в кінці року пояснюється в першу чергу збільшенням розмірі мінімальної зарплати з 1 вересня.

Віце-президент з питань економічної політики в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський підкреслив, що особливо великого зростання зарплат чекати не варто. Виняток складе тільки грудень, коли українці отримають премії, 13-е зарплати та інші бонуси.

"З урахуванням цього фактора, середня зарплата в грудні може досягти 13,5-14 тис.грн/міс., після чого різко просісти в січні 2021 року", - розповів експерт.

Крім того, експерти розповіли, що в кінці року гривню чекає чергове падіння, а долар виросте до 29 грн. На думку аналітиків, на курс впливатиме складна ситуація в політичному та економічному житті країни, а також пандемія.

Віктор Скаршевський також додав, що попит на валюту в Україні скоротився, а її пропозиція – не особливо. Так, з початку цього року продаж валюти населенням перевищив покупку на 1,2 млрд доларів. Це пов'язано з підвищенням або зовсім незначним зниженням експортних цін на основні українські товари.

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